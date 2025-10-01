プロ野球阪神の渡邉諒内野手（30）が、来シーズンの戦力構想から外れた。複数のスポーツ紙が2025年10月1日に報じた。「直球破壊王子」の愛称で人気に 茨城県土浦市出身の渡邉は、東海大甲府高校から13年ドラフト会議で日本ハムに1位で指名され入団した。 しばらく2軍暮らしが続き、19年に132試合に出場し、初めて規定打席に到達した。打率.262、11本塁打、58打点を記録。20年シーズンは117試合に出場して打率.283、本塁打、39打点