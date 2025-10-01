女優の浜辺美波（25歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。それに伴いインタビューに答え、“エールを送りたい相手”について語った。「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売す