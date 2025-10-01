夫から渡される生活費だけではやりくりが厳しいと考えた妻が、夫の財布からお金を抜きとろうとして夫婦げんかに至るケースは少なくない。「黙って金を取るなんて泥棒と同じだ！」と主張する夫と、「家族なんだから問題ないでしょ」と開き直る妻との間には険悪な空気が漂う。 【画像】少しふっくら!?藤本美貴が夫婦ラブラブ２ショット 夫婦の一方がもう一方の財産を無断で取った場合、法律的にはどのように扱われるのだろう