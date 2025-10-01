広島は１日、上本崇司内野手ら８人に来季契約を結ばないと通告した。すでに来季構想外で退団が明らかになっていた田中広輔内野手、松山竜平外野手に加え、３５歳ベテランも戦力外となった。上本は１２年ドラフト３位で入団し、ユーティリティープレーヤーとしてチームを支えた。１３年目の今季は出場２０試合にとどまっていた。「１３年間、長い期間、野球をやらせていただいた。正直、体もボロボロなので悔いは全然ないです。