9人組ガールズグループ・NiziUが、11月19日にリリースする3rdアルバム『New Emotion』のトラックリストを公開した。あわせて、タイトル曲「▽Emotion（▽＝ハートマーク）」（読み：ラブエモーション）が10月17日に先行配信されることが決定し、同日にはミュージックビデオも公開される。【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU『New Emotion』は、前作『COCONUT』以来約2年4ヶ月ぶりとなるフルアル