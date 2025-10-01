身売り騒動で揺れるＪ１横浜Ｍが１日、横須賀市内で練習の冒頭１５分を報道陣に公開。練習後に大島秀夫監督（４５）が取材に応じ、一連の報道を巡って「やることは変わらない」となどと言及し、Ｊ１残留に向けてリーグ戦に集中する姿勢を強調した。経営不振に陥っている日産自動車は横浜Ｆ・マリノスを運営する横浜マリノス（横浜市）の株式売却を検討。９月３０日には家電量販店大手ノジマに株式会社を打診したことが明らかと