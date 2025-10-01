◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース―レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠でレッズとワイルドカードシリーズ第1戦を行い、8回に課題の救援陣がつかまった。先発・スネルが7回2失点と力投し、打線も5本塁打などで10点を奪い、10―2で8回を迎えた。8回は2番手・ベシアが登板も先頭・マクレーンに左前打を許すと、1死からマルテに四球を与えて降板。後を継