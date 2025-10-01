ソウルへのゲートとなる仁川（インチョン）国際空港が、芸能人の出入国時に発生する混雑を減らすための対策作りに乗り出した。仁川国際空港公社は9月末、韓国空港公社の会議室で、警備業者関係者らと安全な出入国環境を作るための懇談会を開催した。懇談会には仁川国際空港公社と仁川空港警察団、韓国空港公社、私設警備会社の関係者ら約20人が出席した。韓国メディアの「TVリポート」は1日「今回の懇談会は、芸能人など有名人の出