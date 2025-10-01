JCOMは、「J:COM MOBILE」に新たに50GBプランを追加した。「テータ盛」適用で最大60GBのデータが利用可能となる。 月額料金は3828円、セット割適用時は2200円。eSIM、物理SIMともに対象。 契約時は事務手数料3300円が必要となる。