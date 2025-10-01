秋田市の中心部でイノシシ1頭の目撃が相次いでいます。警察がパトカーで追尾しているということです。1日正午過ぎ、秋田市南通亀の町で、イノシシ1頭が撮影されました。撮影者は「イヌの散歩に出ようとしたら家の前の道路をイノシシが歩いていた」と話しています。現在、警察がパトカーでイノシシを追尾しています。