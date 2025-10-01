フードデリバリーサービスのDoorDashが現地時間の2025年9月30日、自社開発のデリバリー用ロボット「Dot」を発表しました。Dotは食べ物や小包の配達に最適化されており、自動車より大幅に小さなサイズでありながら最高時速32kmで道路や自転車レーン、歩道などを走行するとのことです。DoorDash Unveils Dot, the Delivery Robot Powered by its Autonomous Delivery Platform to Accelerate Local Commerce | DoorDashhttps://about