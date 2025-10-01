グラビアアイドルの東雲うみが、10月1日発売の『週刊少年マガジン』44号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】真っ白ボディを大胆披露した東雲うみ3rd写真集『うみの近く』が大好評の東雲。青空のもと緑の中で爽やかなカットや、“真っ白美ボディ”を大胆に披露したグラビアも掲載している。同号の巻頭カラー漫画は『はじめの一歩』（森川ジョージ）。【写真】撮影／小池伸一郎スタイリング／大橋みずな