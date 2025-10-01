女優の本田翼が、キュートな秋冬コーディネートを披露した。本田は１日までに自身のインスタグラムを更新。ボアジャケットに顔をうずめた甘々なアップショットや、ニットにショートパンツをあわせ、お団子ヘアにした姿などを公開した。この投稿にファンからは「可愛すぎる、、」「天使かと思ったら天使でした笑」「可愛すぎて画面から目が離せん」「これは逮捕だな」などの声が寄せられている。