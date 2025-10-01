Ｊ１横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が１日、柏戦（４日・三協Ｆ柏）での必勝を誓った。現在、チームは勝ち点３１（得失点差マイナス１１）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１５）で並んでいる。Ｊ１残留へ残り６試合となるが、今季対戦する柏にはリーグ、ルヴァン杯合わせて３戦３敗。今季最後の戦いとなるだけに、宮市は「絶対に負けられないですし、やられっぱなしでは絶対