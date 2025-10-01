２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーで“燃える闘魂”アントニオ猪木さんが１日、命日を迎えた。４回忌となったこの日を前に横浜市鶴見区の総持寺の墓所には、猪木さんが開催した１９９４年４月の北朝鮮でのプロレス大会が縁で結婚し猪木さんへの感謝を思い続けている佐々木健介、北斗晶夫妻らからの供花が供えられた。猪木さんの肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は、猪木さんの功績を語