2024年、マンションの相続税の評価方法が見直された。背景には、時価と評価額の乖離を利用した「タワマン節税」を封じる狙いがあった。この制度変更に関するニュースを見て「タワマン節税は終わった」と考えている人も多いが、実際のデータからは「終わったとはいえない」現状が見えてくる。（アレース・ファミリーオフィス代表取締役江幡吉昭）「タワマン節税は終わった」とは言い切れないワケ「タワマン節税はもう終わったよね