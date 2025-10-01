ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、総合動画配信サービス「DMM TV」との第2弾コラボレーションライブコマースイベント「DMM TV作品出演&屋外広告争奪戦vol.2」を開催している。「DMM TV作品出演&屋外広告争奪戦vol.2」○「DMM TV」のオリジナル番組への出演権や屋外広告への掲載権も「DMM TV作品出演&屋外広告争奪戦vol.2」では、「17LIVE」で活躍する69名のライバーが、「DMM TV」にて2025年9月より独占配信を