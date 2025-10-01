フィリピン中部のセブ島沖で発生したマグニチュード6.9の地震で地元当局は死者が69人にのぼると明らかにしました。アメリカ地質調査所によりますと、フィリピン中部のセブ島沖で先月30日、日本時間午後11時ごろ、マグニチュード6.9の地震が発生しました。ロイター通信が地元当局者の話として伝えたところによりますとこれまでの死者は69人に上るということです。現地で撮影された映像からは教会の一部が崩落し鉄骨がむき出しになっ