櫻坂46大沼晶保（25）が、9月30日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。実家がアジ漁師と明かした。ハナコ秋山寛貴の実家は寺の参道のせんべい店を営んでおり、初詣の売り上げを切り崩しながら1年やっていくと明かした。これには実家がマグロ漁師のアテネ五輪銀メダリストの柔道家・泉浩氏、実家がカキ漁師の島谷ひとみも共感していた。実家がアジ漁師の大沼は「養殖をしていたので、安定してて、プラス