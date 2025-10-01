¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê58¡Ë¤¬¡¢30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡Ù¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ìîµå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»°Â¼¤ÏÇ®¿´¤Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ë½¸±¡¸÷¤«¤é¡Ö¥ß¥à¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢º£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Çºå¿À¿©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡Ø¤Þ¤¿