しっとりやわらかな使い心地で、デリケートな肌のケアにも最適な「鼻セレブ」。“鼻に使う、高級なティッシュ”というコンセプトで誕生した、ちょっと特別なティッシュ。今回、「ムーミン」とコラボレーションしたスペシャルなパッケージデザインが数量限定で登場。【画像】コンビニ限定デザインを見る「ネピア 鼻セレブ」と「ムーミン」のコラボレーション■森の価値を発信する取り組み「WITH FOREST PROJECT」全国で販売されるム