1980年代に女性芸人として一時代を築き、現在はテレビにとどまらず幅広く活躍する山田邦子さん。2年前に最愛の母親を見送った経験から、「自分らしく死ぬためには、今から準備を始める必要がある」と考えるようになりました。その理由は――。（構成：内山靖子撮影：宮崎貢司）【写真】山田さんの一番の味方だったという、母・昭子さんと* * * * * * *社交的だった母が骨折して寝たきりに母は2023年10月に、89歳で亡くなりました