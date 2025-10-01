名古屋市の教員らが児童の盗撮画像を、SNSグループに共有していたとされる事件で、すでに逮捕起訴されている横浜市の小学校教諭の男の初公判が名古屋地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと横浜市の小学校教諭小瀬村史也被告は、今年1月、横浜市内の小学校で当時7歳の女の子の下着をタブレット端末で撮影し、その動画を教員らが参加するSNSグループに共有したほか、去年10月横浜市内の小学校で当時8歳の