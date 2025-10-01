アーティストグループ Number_iが公式インスタグラムを更新。メンバーである岸優太さんが、9月29日に30歳の誕生日を祝う特別な映像と画像を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】30歳のバースデーを平野紫耀と神宮寺勇太が「ハートポーズ」で祝福オフショット動画も公開投稿された動画では、「お誕生日おめでとう」と書かれた白いタスキをかけ、３０の形をした赤いメガネをした岸さんの姿が映し出されてい