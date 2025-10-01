各地でクマによる人身被害が後を絶ちません。しかし実際のところ、クマはどのようにして人を襲うのでしょうか？ 今回は編集プロダクション・風来堂の著書『ドキュメントクマから逃げのびた人々』から一部を抜粋し、実際にクマに襲われた当事者の生の声をご紹介します。【写真】70代男性が襲われた場所* * * * * * *東区でヒグマが人を襲ったのは１４３年ぶり札幌市は北海道内でもっとも人口が多い１９６万人。言うまでもなく道の