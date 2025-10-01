楽曲「チグハグ」でおなじみの男性版清純派7人組グループTHE SUPER FRUITの小田惟真が、畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）の第3話に出演。新人アイドルの大山心という役どころで、第4話以降も出演する。【写真】水族館でミニLIVE開催スパフル・小田惟真が演じる大山心■第4話以降の登場にも期待過去のトラウマからイケメンが大嫌いになった陰キャ