「スシロー」は、10月8日（水）から、クリエイターの可哀想に！とのコラボレーション企画を、全国の店舗で実施する。【写真】すし皿は全3種！おぱんちゅうさぎの限定グッズ付きメニュー一覧んぽちゃむが仲間入り！今回開催されるのは、可哀想に！が描くキャラクターとコラボレーションしたすしやスイーツ、グッズなどを展開する企画。2度目のコラボとなる今回は、SNSを中心に人気を博す“おぱんちゅうさぎ”に加えて、ヨー