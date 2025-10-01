東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」公式コラボの付録ムック『ちいかわとあそぶっくちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA）が、10月28日（火）に発売される。【写真】クオリティ高ッ！アップで見る「ちいかわベーカリー」付録■原宿にドリンクスタンドも登場！今回発売が決まった『ちいかわとあそぶっくちいかわベーカリー特大号』は、格的なパン屋さんごっこが楽しめるスペシャル付録がセットになったムック本。