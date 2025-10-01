J1アビスパ福岡は9月30日、雁の巣球技場（福岡市）で10月4日のホーム横浜FC戦に向けた練習を公開した。残り6試合で14位。降格圏の18位横浜FCとの勝ち点差は6だ。金明輝監督も「本当に大事なゲームになってくることは間違いない」と語る一戦で白星を目指す。前節の広島戦で今季最長の5連敗。9月30日の練習前には選手同士で短時間のミーティングを実施した。ピッチ外で試合を見る故障者から「一人一人が良さや強みをもっと存分に