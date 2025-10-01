【北京＝照沼亮介】中国で１日、国慶節（建国記念日）の大型連休が始まった。例年より１日長い８日間となり、延べ２３億６０００万人の移動が見込まれている。今年は中国政府が「抗日戦争勝利８０年」と位置づけて愛国心高揚を図っているが、大手旅行会社では、旅行先として日本が一番人気だ。中国交通運輸省によると、１日あたりの移動では、昨年の大型連休と比べ３・２％増の延べ２億９５００万人となる見込みだ。旅行予約サ