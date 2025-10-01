4年前、長野県塩尻市で妻を殺害した罪に問われた元県議会議員、丸山大輔被告の控訴審判決で、東京高裁は1日、「懲役19年」とした一審、長野地裁判決を支持し、無罪を主張する弁護側の控訴を棄却しました。1日の控訴審判決では、23席の傍聴席に対し、100人近くの人が列をつくりました。法廷で裁判長から「控訴を棄却する」と告げられると、被告は水色のハンカチで顔の汗を拭いたり、目頭を押さえるなど動揺した様子が見られました。