藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、両者１勝１敗で迎えた第３局が９月30日（火）に愛知県名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で行われました。対局の結果、相掛かり持久戦から抜け出した伊藤叡王が103手で勝利。終盤の競り合いに強さを発揮して奪取に王手をかけました。○軽快な「クルクル銀」両者18局目の対決となった本局は伊藤叡王の先手番で相掛か