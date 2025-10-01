「国民視点を持った政治家が少なくなっている」─。こう指摘するのは日本でパブリック・リレーションズという概念を広める井之上パブリックリレーションズ会長・井之上喬氏。同氏は戦前の満州生まれ。戦後80年を振り返りつつ、政治家や国民の倫理観の希薄化や教育の重要性、グローバル社会でのコミュニケーションの在り方などの見直しを求める。トランプ米政権をはじめ、世界が分断・分裂の様相を強める中