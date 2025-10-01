毎年10月は、乳がんの早期発見・早期治療を啓発する「ピンクリボン月間」です。 きょう1日は、鹿児島県庁にピンクリボンツリーが設置されました。 県庁で行われたピンクリボンツリーの設置セレモニーには、塩田知事や「ピンクリボンかごしま」の代表者らが参加しました。 乳がんは、日本人女性の9人に1人がかかると言われ、罹患率は30代後半から増加します。 早期発見や早期治療を行えば、5年後の生存率は