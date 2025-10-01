秋田朝日放送 乳がんの早期発見や治療の大切さなどを訴える「ピンクリボン月間」に合わせて保険会社などが秋田市で啓発活動を行いました。 １日朝にＪＲ秋田駅で行われた活動には東京海上日動や県などから４０人が参加し、通勤や通学で駅を訪れる人たちに乳がん検診を勧めるウェットティッシュ２０００個を配り、がんの早期発見の重要性を呼びかけました。 厚生労働省によりますと、県内の２０２２年の乳がん検診受診率は