秋田朝日放送 各地でクマの目撃が相次ぐ中、１日朝秋田県横手市の住宅街でもクマが目撃され、市や警察などが警戒にあたっています。 横手市などによりますと、１日の午前５時ごろ横手市八幡石町（やはたいしまち）でクマが目撃されました。その１時間後には周辺の朝倉町（あさくらまち）でもクマが目撃されたということです。クマは朝倉小学校のグラウンドから近くの横手川に逃げたとみられていて、警察が警戒にあたってい