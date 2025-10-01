９月１８日、碭山県の梨園で、酥梨を仕分ける農家の人。（宿州＝新華社記者／張端）【新華社宿州10月1日】中国安徽省宿州市碭山（とうざん）県は本格的な秋を迎え、梨園も収穫の時期を迎えた。梨農家の人々は晴れた日を逃さず、たわわに実った地元特産の梨「酥梨（そり）」の収穫に励んでいる。碭山県では古くから酥梨の栽培が行われ、全県の栽培面積は25万ムー（約167平方キロ）に上り、今年の生産量は75万