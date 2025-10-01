重慶市渝北（ゆほく）区にある長安汽車のスマート工場で稼働する自動化生産ライン。（９月１８日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京10月1日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が9月30日に発表した今年9月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は、前月から0.4ポイント上昇して49.8となり、製造業の景況感は引き続き改善した。企業の生産拡大が加速した。生産指数は前月比1.1ポイント上昇して