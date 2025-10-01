【新華社ウルムチ10月1日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市は、国慶節と中秋節の連休（10月1〜8日）に合わせ、市内の区や県と連携し、約60種類100回余りの特色あるイベントを実施する。催しは1〜15日まで行われ、農業体験や無形文化遺産の公演、かがり火の宴など多彩な内容が予定されている。市はイベントを通じて観光地としての魅力を高め、文化と観光の融合を推進し、連休期間の活気につなげたい考えだ。（記者/白志強）