¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØDuet¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¤¬1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±»ï¤¬12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤éÏ·ÊÞ¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎµÙ´©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDuet¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡ØDuet¡Ù¤Ï1986Ç¯11·î¤ËÁÏ´©¡¢39Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¬¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö