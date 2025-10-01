ボクシング・女子ミニマム級の元日本王者・鈴木なな子が１日、インスタグラムを更新。オフショットを投稿し、反響を集めた。鈴木はテーブルに置かれたプリンとドリンクを前に笑顔。「最近この加工ハマってる、可愛い練習終わって化粧してなくて髪ボサボサでも大丈夫」と記した。２２年には立教大を卒業。「美女ボクサー」としても注目され、インスタグラムのフォロワー数は２万人超。コメント欄には「可愛い」、「美しい」