処方せんを偽造し、400万円相当の抗がん剤などをだまし取った疑いで、医師の男が逮捕された。小西悠太郎容疑者（44）は、運営していたクリニックで、診療もしていない高齢女性2人の処方せんを偽造し、薬局から約400万円相当の医薬品を騙し取った疑いがもたれている。薬の多くは1錠1万円程度の高額な抗がん剤で、「患者が取りに行けない」と言って自ら薬局で受け取り、医薬品の卸会社に売りさばいていた。小西容疑者は、「借金返済