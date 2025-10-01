後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比５５０円安前後と前場終値と比較して弱含み横ばい。外国為替市場では１ドル＝１４７円９０銭台の推移。アジアの主要株式市場は総じて堅調。 出所：MINKABU PRESS