開幕まで1週間を切った秋の大祭「長崎くんち」の限定の御朱印などの授与が、 長崎市の諏訪神社で１日朝から始まりました。 今年の6か町の演し物と神輿がデザインされた御朱印に、 賑町の「大漁万祝恵美須船」が刺しゅうされた御朱印帳も。 鎮座400年の節目を迎えた諏訪神社で、１日朝から御朱印帳やお守りなど、 あわせて6種類の授与が始まり、多くの市民らが集まりました。 （長崎市内の方） 「毎年デザインが違って毎年楽