羊文学が、2026年春にアルバムリリースを記念した全国ツアー＜SPRING TOUR 2026＞を開催することを決定した。発表された全国ツアーは昨年8月に開催された＜羊文学 TOUR 2024 “soft soul, prickly eyes”＞以来、約1年半ぶりの開催となる。チケットは本日10/1(水)12:00より、ファンクラブ先行受付が開始されている。また、10月8日に発売となるニューアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』の封入特典として、チケット抽選申し