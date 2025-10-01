かつしかトリオ初の海外録音作品『“Organic” feat. LA Strings』が本日10月1日にリリースされた。アルバムからの先行配信楽曲3作を含む全8曲が、その全貌を現したかたちだ。海外レコーディングを敢行した『“Organic” feat. LA Strings』には、新曲5曲とリアレンジ3曲の全8曲を収録。アコースティックピアノ、エレキベース、ドラムスというミニマルなトリオ編成に、LAのストリングスチームを迎えて挑んだ渾身の1枚として届けら