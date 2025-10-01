子どもたちに漁業への関心を高めてもらおうと、長崎市で大型まき網船の乗船体験が行われました。 乗船体験が行われたのは、新上五島町の水産会社「のぞみ漁業」が所有する大型まき網船です。 長崎市の西浦上小学校の5年生33人が、 魚を保存するためのマイナス2.6℃の氷水に触れる体験などを行いました。 （ 体験した小学生） 「（氷水が）冷たかった。（手が）かじかんだ」 「（1回の）漁が12時間と聞いてびっくりした」 子