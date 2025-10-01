歌手の工藤静香（55）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。親交のあるタレント・イモトアヤコ（39）と楽しんだ、登山の様子を公開した。【写真】「めっちゃ楽しそう〜」山頂を満喫する工藤静香＆イモトアヤコ工藤は「めちゃくちゃ楽しい休日でした」と書き出し、イモトとの笑顔まぶしい2ショットを投稿。続けて「もうさ〜絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜本当