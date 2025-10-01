アニメーション映画監督・今敏の長編デビュー作『PERFECT BLUE』（R15+）が、11月21日から全国57館で1週間限定リバイバル上映されることが決定した（提供：マッドハウス、配給：Filmarks）。国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks」が主催するリバイバル上映プロジェクトの一環。公開を記念し、特別コレクションの販売も行われる。【動画】映画『PERFECT BLUE』予告映像『PERFECT BLUE』は、今監督の長編デビュー作とし