DÉ DÉ MOUSEがタッグを組んで制作された4s4kiの4曲入りコラボEP『延命酒』が、10月1日にリリースされた。2024年10月にリリースされた4s4ki「集合体大好病 / Collective Obsession」に収録されたDÉ DÉ MOUSEとの共作曲「エスパー小学生」で意気投合し、新たに制作されたのがこの『延命酒』だ。公開された、収録曲「永遠の覚悟」のミュージック・ビデオは、映像作家「motherfucko」により制作されたもので、楽曲